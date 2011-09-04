В Дагестане спецслужбы убили лидера боевиков

В Хасавюрте (Дагестан) убит лидер городской группировки боевиков Ибрагим Мухучев, известный как Абу Умар, сообщает Радио Свобода.

Мухучев с женой были заблокированы в одном из частных домов. Открыв стрельбу, он пытался прорваться из оцепления и был убит ответным огнем. Жена Мухучева также убита, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета Николай Синцов.

По данным российских правоохранительных органов, Ибрагим Мухучев, 1985 г.р., был причастен к терроризму и убийствам.