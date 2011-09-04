Премьер-министр Турции требует пустить его в сектор Газа

Корабли ВМС Турции будут сопровождать гражданские суда, идущие в сторону сектора Газа с гуманитарными грузами для палестинского населения, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету "Гаарец". Как пишет газета, турецкие чиновники пообещали усилить патрули в восточном Средиземноморье и перейти к более агрессивной стратегии поведения в регионе.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы в ближайшее время для него была организована поездка в сектор Газа. По словам представителей правительства Турции, целью этой поездки является привлечение внимания к ситуации в Газе и "несправедливому", с точки зрения Эрдогана, эмбарго на ввоз грузов морем.

В мае 2010 года в результате операции израильских вооруженных сил погибли граждане Турции, находившиеся на борту шедшего в Газу судна "флотилии свободы". Это привело к конфликту между двумя государствами. Израиль отказывается признавать свою вину в гибели турок, а Турция требует формальных извинений, выплаты компенсаций, а также снятия блокады с сектора Газа.

В пятницу, 2 сентября 2011 года власти Турции объявили об отзыве посла из Израиля, а также о намерении прекратить действие всех военных соглашений с израильскими властями. В дальнейшие планы Турции входит прекращение торговых отношений и подача исков в международные суды.