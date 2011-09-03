В Лондоне произошли столкновения полиции и крайне правых

В Лондоне сегодня произошли столкновения полиции и крайне правых националистов из организации "Английская лига защиты", передает Associated Press.

Сотни членов организации вышли на улицы, несмотря на временный запрет на демонстрации в некоторых районах Лондона, наложенный Министерством внутренних дел после массовых беспорядков в начале августа с.г.

О сегодняшней демонстрации было известно заранее, поэтому улицы патрулировали усиленные наряды полиции - более 3 тыс. - в специальной экипировке для борьбы с уличными столкновениями. Во время выступлений правые активисты вступали в конфликт с полицейскими, закидывали их бутылками и обстреливали фейерверками.

Английская лига защиты, замечает РосБизнесКонсалтинг, позиционирует себя как мирная организация, выступающая против исламского экстремизма. В частности, она предлагает запретить въезд в страну иммигрантам из мусульманских стран. Однако большинство предыдущих демонстраций лиги неизменно приводили к уличным стычкам и вспышкам насилия.

Августовские беспорядки устроили выходцы из других стран, поэтому власти Британии опасаются, что за сегодняшними демонстрациями последуют столкновения между националистами и иммигрантами.