Ливия планирует закупить в России зерно и муку

Новые власти Ливии планируют купить 500 тыс. т российского зерна и 500 тыс. т российской муки.

Посредником при осуществлении этих сделок должна выступить швейцарская компания Glencore.

Поставки зерна, как ожидается, будут произведены в течение трех месяцев, хотя из-за санкций и проблем в ливийских портах они могут идти медленнее, чем ожидается, передает Reuters со ссылкой на анонимный информированный источник. Руководство Glencore отрицает эту информацию.

Агентство сообщает, что 27 и 19 июля т.г. из Новороссийска в Ливию уже отправились два грузовых судна. На борту каждого из них было по 25 тыс. т пшеницы. Посредником при осуществлении этих поставок, как утверждается, также выступала компания Glencore.

1 сентября, напоминает РосБизнесКонсалтинг, Москва признала Переходный национальный совет Ливии законной властью страны. Этот шаг может способствовать подписанию новых контрактов с Триполи на поставку российских товаров. Ливия очень нуждается в муке и пшенице, так как война нанесла стране серьезный ущерб.