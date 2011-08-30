В Беларуси валюту будут продавать по паспорту

В Беларуси не позднее октября 2011 года будет введена электронная система учета покупки валюты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь со ссылкой на официальный сайт главы государства, об этом заявил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

А. ЛУКАШЕНКО поручил Национальному банку не позднее октября ввести электронную систему учета покупки валюты по паспорту, по каждому покупателю персонально, как это существует во многих странах мира, в том числе в России.

"После того, как этой валюты нахватаются, образно говоря, все, кому она нужна, курс укрепится до равновесного. Ресурсы для этого есть", - отметил президент Беларуси.

Напомним, весной мгновенная девальвация национальной валюты Беларуси достигла 56%. Нацбанк Беларуси 22 марта 2011 года перестал продавать доллары банкам для дальнейшей перепродажи населению. Дефицит иностранной валюты привел к возобновлению теневого обменного рынка (разница в курсах доллара между официальным и «черным» рынком на сегодняшний день достигает 1,7 раза), к панике среди населения, очередям.