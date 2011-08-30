Семимиллиардный житель Земли родится в октябре

Население Земли непрестанно увеличивается, вплотную приблизившись к отметке в 7 миллиардов. Об этом сообщает Немецкая волна.

Демографы из разных стран мира спорят о том, где именно произойдет историческое событие рождения семимиллиардного гражданина Земли. По всем оценкам, произойдет это не на европейском континенте, а в Китае или Индии - странах с наибольшим приростом населения в мире. Однако, возможно, тот же семимиллиардный житель Земли уже родился - абсолютной статистики по этому поводу не существует, поэтому и рассчитать точный день, когда произойдет это событие, невозможно.

Впрочем, ООН избрала символической датой 31 октября. Сейчас же некоторые эксперты по вопросам демографии считают, что этот день может наступить даже раньше.

Население Земли за последние два века увеличивалось поражающими темпами. Во время Иисуса Христа на Земле обитало немногим больше 300 миллионов человек. Лишь в начале 19 века число землян достигло первого миллиарда. За первые же 11 лет 21 века земля пополнилась еще одним миллиардом жителей. Однако последующие прогнозы демографы не спешат делать. "Проблематичность прогнозирования здесь связана с инфекционными эпидемиями, войнами, научным прогрессом и готовностью наций к глобальному взаимодействию", - отмечает демограф Девид Блум из Гарвардского университета.