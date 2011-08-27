В США ураган уже оставил без света 250 тысяч домов

Ураган "Айрин" обрушился сегодня на побережье американского штата Северная Каролина, круша деревья и срывая провода с линий электропередачи. В результате удара стихии без света остались около 250 тыс. домов.

Как передает ИТАР-ТАСС, наибольшие повреждения получила энергосеть городов Уилмингтон и Райтсвилл Бич, где без электричества остались 190 тыс. абонентов, отметили в энергетической компании "Прогресс энерджи". "Мы ожидаем, что эта цифра будет расти", - заявила официальный представитель компании Джулия МИЛСТЕД.

В зону бедствия направлены сотни сотрудников, призванных устранять перебои в электроснабжении. Однако добраться до объектов им мешают затопленные трассы и поваленные деревья.

Как сообщил телеканал Си-эн-эн, затоплена многокилометровая прибрежная зона Северной Каролины, при этом вода продолжает прибывать, подгоняемая сильным ветром. Метеорологи предупреждают, что непогода может привести к образованию смерчей, которые будут иметь разрушительную силу.

Из-за угрозы наводнений на восточном побережье США объявлено об обязательной эвакуации около 2,5 млн. жителей. Порядка 370 тыс. человек покинут свои дома в ряде районов Нью-Йорка, который готовится замереть перед ударом стихии. Мэр города Майкл БЛУМБЕРГ в своем обращении к гражданам сегодня заявил, что "сейчас самое время" эвакуироваться тем, кто этого еще не сделал. "Оставаться опасно и глупо, кроме того, это противозаконно", - сказал градоначальник.

Эпицентр "Айрин", которому сейчас присвоена первая категория (по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона), по прогнозам метеорологов, будет оставаться над океаном, в результате чего ураган будет сохранять разрушительную силу продолжительное время. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Соннектикут и Род-Айленд.