В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано сегодня в 200 километрах к северу от столицы Чили города Сантьяго.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщает сайт Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился в 7 километрах юго-западнее города Ильяпель (около 30 тыс. жителей). Его очаг залегал на глубине 65 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Чили характеризуется высокой сейсмической активностью. В конце февраля прошлого года в этой южноамериканской стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.