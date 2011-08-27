В Чили произошло землетрясение
15:49, 27 августа 2011Мир
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Магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано сегодня в 200 километрах к северу от столицы Чили города Сантьяго.
Как передает РИА «Новости»,об этом сообщает сайт Геологической службы США.
Эпицентр землетрясения находился в 7 километрах юго-западнее города Ильяпель (около 30 тыс. жителей). Его очаг залегал на глубине 65 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Чили характеризуется высокой сейсмической активностью. В конце февраля прошлого года в этой южноамериканской стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.
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