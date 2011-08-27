В Ливии расстреливают и ищут деньги

Командующий силами повстанцев в столице Ливии Триполи Абдельхаким Бельхадж объявил об объединении всех повстанческих отрядов под началом единого военного совета, передает Reuters.

"Военный Совет объявляет о намерении расформировать все повстанческие формирования и объединить их в государственные институты", - заявил Бельхадж. Все отряды войдут в единую национальную армию после завершения переходного периода, отметил он.

Как отмечает РИА Новости, заявление Бельхаджа прозвучало на фоне существующих опасений о возможности раскола в лагере повстанцев в силу племенных и региональных различий после достижения окончательной победы над силами лидера Джамахирии.

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Тем временем ООН, Евросоюз, Африканский Союз и Лига арабских государств призвали стороны конфликта в Ливии воздержаться от репрессий и расправ, сообщает Радио Свобода. С таким заявлением от имени четырех организаций выступила Верховный представитель ЕС по внешней политике Кетрин Эштон.

Ранее из Триполи поступали сообщения о следах возможных массовых убийств пленных и заключенных в ходе боев в ливийской столице в последние дни. Amnesty International заявила, что у нее есть доказательства расправ с безоружными, совершенных сторонниками Муамара Каддафи, а также жестокостей со стороны повстанцев.

Повстанцы обвинили войска Каддафи в убийстве более 150 пленных накануне отступления из правительственного укрепленного квартала в Триполи, сообщает Франс Пресс со ссылкой на одного из военных руководителей восстания Абделя Нагиба Млегту. "В Баб-аль-Азизии была бойня", - заявил Млегта, добавив, что охранники закидали людей гранатами.

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Из Национального инвестиционного фонда Ливии пропали 2,9 млрд долл., передает Би-би-си. Об этом прессе сообщил бывший член правительства Муаммара Каддафи Махмуд Бади, приглашенный Переходным национальным советом (ПНС) для контроля над средствами фонда.

По мнению М.Бади, деньги были украдены бывшими членами правительства М.Каддафи. "Мы используем все доступные средства, прибегнем к помощи экспертов, обратимся в соответствующие инстанции, но найдем ответственных за случившееся", - заявил он.

Национальный инвестиционный фонд Ливии был основан в 2006 г. одним из сыновей М.Каддафи Саифом аль-Исламом. Общий объем фонда - примерно 70 млрд долл., часть этих средств пошла на иностранные инвестиции в акции таких компаний как итальянский банк UniCredit, итальянский футбольный клуб "Ювентус", замечает РосБизнесКонсалтинг.

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Колонна из шести бронированных автомобилей Mercedes пересекла границу Ливии и направилась в Алжир, передает Reuters со ссылкой на египетские СМИ. Источник в военном совете ливийских повстанцев предположил, что в кортеже находился М.Каддафи с сыновьями, а также ближайшее окружение ливийского лидера.