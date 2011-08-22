В лондонских беспорядках приняли участие 30 тысяч человек

В уличных беспорядках, которые прошли с 6 по 10 августа в Лондоне, приняли участие 30 тысяч человек. Об этом 21 августа сообщает The Sunday Times со ссылкой на данные лондонской полиции.

Всего, по данным Скотленд-Ярда, за время беспорядков в столице было зафиксировано 3296 преступлений. В большинстве случаев речь идет о грабежах, поджогах и погромах. В каждом преступлении в среднем принимали участие 10 человек.

Тем временем британские суды продолжают выносить приговоры. 19 августа количество заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса впервые превысило 86 тысяч. Как ожидается, в ближайшее время нагрузка на суды возрастет, поскольку им предстоит рассматривать обжалования приговоров. В частности, апелляцию уже подали адвокаты двоих британцев, осужденных на четыре года за призывы к погромам в социальной сети Facebook.

Уличные беспорядки начались в районе Тоттенхэм на севере Лондона вечером 6 августа, напоминает Лента.ру. В погромы, грабежи и столкновения с полицией переросла демонстрация с требованием расследовать гибель местного жителя Марка Даггана, предположительно, застреленного полицейскими.

Волнения продолжались четыре ночи подряд и сперва охватили большую часть Лондона, а затем распространились и на другие крупные города Англии: Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Бристоль, Бирмингем и другие. Жертвами беспорядков стали пять человек - двое погибли в Лондоне и трое в Бирмингеме. Несколько сотен получили ранения.