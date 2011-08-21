Идут бои в столице Ливии

09:29, 21 августа 2011
Мир
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В ночь на 21 августа в ливийской столице Триполи, где идут столкновения между правительственными войсками и формированиями повстанцев, погибли более 100 человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал Аль-Джазира.

Журналисты издания ссылаются на показания очевидцев, сумевших дозвониться до редакции. Официальных данных о погибших и раненых до сих пор не представила ни одна из противоборствующих сторон.

Вечером 20 августа войска повстанцев начали штурм Триполи. Как сообщает CNN, взрывы и выстрелы слышались в разных районах города всю ночь.

Утром в воскресенье сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выступил с телеобращением, в котором заявил, что все сражения в столице повстанцы проиграли. В то же время корреспонденты CNN уверяют, что те уверенно продвигаются вглубь Триполи и теснят правительственные войска в других районах страны.

Ранее сам Муаммар Каддафи, который, по предположениям прессы, покинул Триполи, призвал своих сторонников раз и навсегда покончить с восстанием в Ливии. "Настала пора закончить этот маскарад, - цитирует ливийского лидера Agence France-Presse. - Вы должны подняться и миллионами пойти освобождать города".

Тем временем Тунис официально признал повстанческий Переходный национальный совет (ПНС) в качестве единственной легитимной власти в Ливии, передает Associated Press со ссылкой на тунисское агентство TAP. Таким образом, западный сосед Ливии, который ранее сохранял нейтралитет, фактически отвернулся от Муамара Каддафи, отмечает агентство.

 

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