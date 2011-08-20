На авиашоу в Великобритании разбился самолет
19:04, 20 августа 2011Мир
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Подтвердил министр обороны
В Великобритании разбился самолет пилотажной эскадрильи «Красные стрелы» (Red Arrows) центральной летной школы страны.
Инцидент произошел во время авиашоу в Борнмуте, передает Газета.Ru.
Министр обороны заявил, что он уже проинформирован об инциденте и продолжает получать новые данные о произошедшем. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности.
Имя пилота официально не было объявлено, однако сайт поклонников «Красных стрел» сообщил в Twitter, что погиб лейтенант Дэйв Дэвис.
Согласно местным новостям, разбился самолет Red 4, пилотируемый Йоном Эггингом.
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