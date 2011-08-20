На авиашоу в Великобритании разбился самолет

В Великобритании разбился самолет пилотажной эскадрильи «Красные стрелы» (Red Arrows) центральной летной школы страны.

Инцидент произошел во время авиашоу в Борнмуте, передает Газета.Ru.

Министр обороны заявил, что он уже проинформирован об инциденте и продолжает получать новые данные о произошедшем. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности.

Имя пилота официально не было объявлено, однако сайт поклонников «Красных стрел» сообщил в Twitter, что погиб лейтенант Дэйв Дэвис.

Согласно местным новостям, разбился самолет Red 4, пилотируемый Йоном Эггингом.