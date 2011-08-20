Грузия вернула себе бренды Хванчкара и Киндзмараули

Грузия вернула себе винные бренды "Хванчкара" и "Киндзмараули", зарегистрированные несколько лет назад в США бизнесменом Евгением Дозорцевым.

Как передают грузинские СМИ со ссылкой на информацию главы "Грузпатента" Ираклия Гваладзе, из-за регистрации брендов Е.Дозорцевым Грузия не могла поставлять эти вина на рынок США.

Как пояснил грузинский чиновник, с Е.Дозорцевым оформлен договор, в соответствии с которым он безвозмездно отказался от бренда "Хванчкара" и от продления регистрации на свое имя бренда "Киндзмараули". По информации "Грузпатента", тяжба о принадлежности брендов шла в патентном ведомстве США.

По данным других грузинских источников, замечает РосБизнесКонсалтинг, Е.Дозорцеву оставлено право на дистрибуцию этих вин.