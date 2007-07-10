Судьбу Косово решат в течение ближайших 10 дней

Судьба Косово будет решена в течение ближайших 10 дней, когда на голосование будет поставлен новый проект резолюции, заявил посол США в ООН Залмай ХАЛИЛЗАД.

"Я верю, что эта неделя или ближайшие 10 дней сыграют решающую роль в принятии решения Советом Безопасности", - сказал З.ХАЛИЛЗАД журналистам в штаб-квартире ООН, передает РИА «Новости».

США, Франция и Великобритания работают над очередной версией проекта резолюции по Косово, в основе которой лежит план Марти АХТИСААРИ, фактически предоставляющий краю независимость.

Россия выступает категорически против такой резолюции, настаивая на том, что решение может быть принято только по согласованию между Косово и Белградом. Москва также отвергает предложение Запада о том, что план М.АХТИСААРИ автоматически вступит в силу после 120 дней, отведенных на переговоры между сторонами, как это заложено в ранее обнародованном проекте резолюции.

"Некоторые члены СБ ООН, в том числе Россия, ранее говорили, что этого срока недостаточно для переговоров по окончательному определению статуса Косово. Соглашаясь с этим, я полагаю, что настало время и России сделать шаг в верном направлении", - сказал З.ХАЛИЛЗАД.

По его утверждению, дипломаты, работающие в Косово, заявляют, что промедление чревато новыми осложнением политической ситуации в крае.

"В то время как европейцы (Европейский Союз) готовы принять на себя дополнительную ответственность, Россия только критикует. Только европейцы находятся в зоне риска, они готовы играть решающую роль в этом вопросе, и мы, конечно, поддерживаем их", - сказал постпред США.