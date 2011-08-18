Военные не решились отдать под трибунал двух интернет-активистов

Высший совет вооруженных сил Египта отозвал иски против двух египетских интернет-активистов, которые должны были в ближайшее время предстать перед военным трибуналом и могли получить реальные сроки тюремного заключения.

На своей страничке в сети Facebook Совет заявляет, что глава Коллегии военного трибунала уже получил соответствующие инструкции.

Речь идет о деле 21-летнего студента Луи Нагати, который организовал прямую трансляцию в Twitter антиправительственных выступлений на площади Тахрир.

Также прекращено судебное преследование бывшего члена молодежного движения "Шестого апреля" Асмы Махфуз.

Военная прокуратура обвинила Махфуз в призывах к насилию, оскорбительных высказываниях в адрес правящего в стране Высшего совета вооруженных сил.

В частности, активистка написала на своей страничке в сети Facebook, что "если суд не восстановит права народа, то никто не должен удивляться появлению вооруженных группировок, совершающих убийства". В одном из своих телевизионных выступлений она обрушилась с критикой на военную полицию, которая, по ее словам, "позволила бандитам избивать мирных демонстрантов" в ходе акции протеста в июне.

Махфуз ранее вызывали в военную прокуратуру для допроса, который продолжался пять часов. Ее отпустили под залог в 20 тысяч египетских фунтов (3,3 тысячи долларов).

Именно социальные сети помогли молодежным движениям организовать массовые выступления, которые привели к отставке Хосни Мубарака, напоминает РИА "Новости".

Мубарак передал власти Военному совету, который до сих пор управляет страной.

Египетские военные не стали применять в ходе массовых выступлений силу против демонстрантов, чем заслужили большую популярность в народе. В то же время, многие недовольны тем, что дела гражданских лиц продолжают передавать в военные суды. Кроме того, военных обвиняют в том, что они медлят с демократическими реформами и с передачей власти гражданскому руководству.