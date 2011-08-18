Горбачев: не нужно повторять худший вариант КПСС

Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал власти России отказаться от политической монополии партии "Единая Россия", сообщает Радио Свобода. По словам политика, не нужно повторять "худший вариант КПСС".

Горбачев назвал политику нынешней российской власти "движением вспять", подчеркнув необходимость обновления высшего руководства.

Экс-президент СССР также высоко оценил шансы партии "Правое дело" пройти в Государственную Думу. Ее лидера - Михаила Прохорова - он назвал человеком с "парадоксальными" мыслями, которые, по его мнению, "рождают идеи и проекты".