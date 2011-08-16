Агентство Moody’s снизило прогноз рейтинга США

Международное рейтинговое агентство Moody’s, подтвердившее ранее свой рейтинг США на высшем уровне, на прошлой неделе, тем не менее, снизило прогноз по нему до “негативного”, сообщает Радио Свобода.

Агентство Fitch подтвердило ранее присвоенный им Соединенным Штатам долгосрочный кредитный рейтинг на высшем, по своей шкале, уровне, сохраняя пока и “стабильный” прогноз по нему.

Третье из ведущих мировых рейтинговых агентств - Standard&Poor’s - 5 августа снизило на одну ступень сам долгосрочный рейтинг США, который страна удерживала на высшем, по шкале этого агентства, уровне в течение 70 лет.