Похищенный в Украине израильтянами палестинец собрал ракету «на колене»?

Арестованный израильскими властями по обвинению в терроризме директор электростанции сектора Газа Дирар АБУ-СИСИ, которого якобы похитили из Украины израильские спецслужбы, признал свою вину.

Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на Окружной суд города Беэр-Шевы, пишет газета «Сегодня».

Согласно документам суда, Д.АБУ-СИСИ являлся членом террористической организации «ХАМАС» с 2002 года. Причем, в организации его считали экспертом по артиллерии. Хотя, по словам Д.АБУ-СИСИ, он ничего не знал о взрывчатке и получал всю информацию из интернета.

По данным СМИ, сначала Д.АБУ-СИСИ работал над совершенствованием боевых качеств кустарных ракет, а также присутствовал на испытаниях образца новой ракеты в Хан-Юнисе.

Кроме того, он сам создал ракету дальностью 45 км, но при запуске она взорвалась.

Потом ему было поручено создать военную академию для обучения террористов.

«Подготовка боевиков велась в мечетях. Преподавателями были профессора университета, работники Минпросвещения и бизнесмены. А отличившихся «студентов» мы отправляли на практику в Сирию, Йемен, Судан и Иран», - цитирует «Сегодня» слова Д.АБУ-СИСИ.

В ходе следствия арестованный раскаялся в содеянном.

Газета напоминает, что в январе 2011 года Д.АБУ-СИСИ вместе с супругой, гражданкой Украины Вероникой, прибыл из сектора Газа в Украину в надежде получить вид на жительство.

Он был похищен из поезда «Харьков-Киев» в ночь с 18 на 19 февраля этого года. На следующий день он уже оказался в тюрьме Израиля.

По показаниям палестинца, трое мужчин похитили его из поезда, а уже в Киеве передали «Моссаду».

В Израиле Д.АБУ-СИСИ обвиняли в активном участии террористической организации «Хамас» и других преступлениях, направленных против безопасности Израиля.

Жена Д.АБУ-СИСИ считает, что украинские правоохранители оказали содействие агентам «Моссада» в похищении ее мужа, но отечественные спецслужбы это опровергают.