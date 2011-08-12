Украинцы едут на работу якобы в Польшу

Граждане Украины нелегально получают польские визы, которые используют для поездок в другие страны Шенгенской зоны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что украинцы получают визы в рамках введенных 4 года назад упрощенных систем трудоустройства в Польше, однако на самом деле часть из них не работают в Польше, а едут дальше на Запад.

“Украинцы декларируют намерение работать у нас. Делают это для того, чтобы неправомерно получить в польских консульствах визы на территории Польши. Позже пытаются добраться до других государств Евросоюза. Там находят работу, правда, нелегальную, но за значительно большие деньги, чем у нас», - пишет газета.

Пресс-секретарь Карпацкого отдела пограничной службы Польши Марек ЯРОШИНСКИЙ заявил изданию, что за последние месяцы лишь их отдел зафиксировал несколько десятков таких случаев.

Газета отмечает, что большинство задержанных украинцев добровольно соглашаются на наказание в виде условного срока заключения и запрещения въезда в Польшу на год.

Справка УНИАН. Польша ввела упрощенный режим трудоустройства для граждан Украины, Беларуси и России в июле 2007 года.

С того времени польские работодатели зарегистрировали для украинцев 0,5 млн. заявок на работу, в том числе в прошлом году 170 тысяч.

По оценкам экспертов, реально на работу в Польшу могли приехать не более 135 тысяч украинцев, которые получили национальные визы.