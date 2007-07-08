В британских службах безопасности работают до 8 террористов?

До 8 человек, работающих в британской полиции и других службах безопасности, связаны с различными террористическими организациями, включая "Аль-Кайеду". Такая информация опубликована сразу в нескольких британских СМИ со ссылкой на неназванные источники, передает телеканал Sky News.

По этим данным, в главной службе внутренней разведки Великобритании MI5 был составлен список этих людей. Они заняты как в полиции, так и в некоторых других британских службах безопасности. Некоторые из них даже проходили специальную подготовку в лагерях террористов в Афганистане и Пакистане. Вместе с тем, полиция не имеет юридических полномочий для их отстранения и задержания.

РБК-Украина