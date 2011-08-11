Франция передумала отзывать своего посла из Украины?

«Париж не отзывал Жака ФОРА. Он продолжает свою миссию Посла Франции в Украине».

Как сообщили УНИАН в Посольстве Франции в Украине, об этом заявил 10 августа во время брифинга представитель Министерства иностранных и европейских дел Франции, отвечая на вопрос относительно слухов об отзыве Посла Франции в Украине.

При этом он отметил: «Относительно ареста госпожи ТИМОШЕНКО, хочу напомнить вам текст заявления, сделанного в пятницу, 5 августа: Франция очень обеспокоена арестом госпожи ТИМОШЕНКО. Мотивации судебного рассмотрения ее дела вызывают у нас вопросы. В частности, нам представляется, что право на защиту не обеспечено. Мы постоянно подчеркиваем, что соблюдение норм права является ключевым элементом построения партнерства между Францией, Европейским Союзом и Украиной. Франция вместе со своими европейскими партнерами и в дальнейшем с большим вниманием будет следить за развитием ситуации касательно госпожи ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 9 августа на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН подтвердил информацию об отзыве Посла Франции Ж.ФОРА.

«Действительно, сейчас проходит процедура согласования кандидатуры нового посла», - сказал О.ВОЛОШИН. Он отметил, что МИД Украины не известно, с чем связан отзыв Ж.ФОРА. «В мировой дипломатической практике не принято извещать страну о причине отзыва своего дипломатического представителя», - сказал О.ВОЛОШИН.

Перед этим некоторые СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Посол Франции в Украине Ж.ФОРА был отозван за его высказывания относительно судебного процесса экс-премьер-министра Юлией ТИМОШЕНКО. 28 июля Ж.ФОР выразил мнение, что уголовное дело Ю.ТИМОШЕНКО находится очень далеко от права и очень близко к политике.