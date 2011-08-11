Суды в Лондоне разбирают дела погромщиков круглосуточно

Двое участников массовых беспорядков в Манчестере были приговорены к 10 и 16 неделям тюремного заключения. В полиции вердикт суда назвали "первым из множества", сообщает Би-би-си.

Суды в Лондоне и других городах страны перешли на круглосуточный режим работы. Обвинения, предъявленные большинству подсудимых, связаны с кражами из магазинов.

Перед правосудием предстают люди самого разного возраста, некоторым обвиняемым едва исполнилось 11 лет. Подавляющее большинство подсудимых признаются виновными.

Главным очагом беспорядков, которые начались 6 августа, стали окраины Лондона, где проживают выходцы из бывших английских колоний в Карибском бассейне. Потом погромы распространились на города Манчестер, Бирмингем, Лестер, Вулвергемптон, Бристоль, Глостер и Уэст-Бромидж.

С начала грабежей и погромов в Лондоне и других городах Великобритании полиция задержала более 1,1 тысячи человек, более чем 200 из них уже предъявлены обвинения. В ходе столкновений пострадали 111 полицейских.