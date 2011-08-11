США просят Пекин объяснить, зачем ему авианосец

Соединенные Штаты потребовали у Китая объяснить, зачем ему собственный авианосец.

Представитель госдепартамента заявила, что Вашингтон примет любое объяснение.

В среду стало известно, что Пекин начал морские испытания своего первого авианосца - перестроенного бывшего советского авианесущего крейсера "Варяг".

По данным агентства Синьхуа, первый выход в море будет коротким, в дальнейшем корабль будет возвращен на судостроительный завод в городе Далянь для проведения монтажных и испытательных работ.

Построенный в Николаеве тяжелый авианесущий крейсер был приобретен Китаем у Украины в 1998 году и отбуксирован в КНР. В 2005 году начались работы по его достройке в Даляне. Одновременно Китай приступил к разработке самолетов палубной авиации, которые сейчас проходят испытания.