Беспорядки охватили третий британский город - Ливерпуль

Вслед за Лондоном и Бирмингемом беспорядки охватили сегодня еще один мегаполис Великобритании - Ливерпуль. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на полицию, в городе происходят столкновения между стражами порядка и группами агрессивно настроенных молодых людей. Подожжено несколько автомобилей.

Погромы и грабежи продолжаются во втором по величине городе Соединенного Королевства - Бирмингеме. Как сообщил официальный представитель полиции, в центре мегаполиса разбиты витрины магазинов и ресторанов, подожжен один из полицейских участков. "Некоторые нападавшие арестованы, однако вылазки продолжаются, и полиция пытается задержать погромщиков", - отметили в правоохранительных органах.

Между тем, исполняющий обязанности комиссара Скотленд-Ярда Тим ГОДВИН призвал лондонцев не выходить без надобности на улицы. "Посторонние препятствуют проведению полицейских операций. Необходимо освободить улицы, чтобы блюстители порядка могли эффективно противодействовать преступным деяниям", - подчеркнул Т.ГОДВИН.