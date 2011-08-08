В Сирии за день убиты еще 57 протестующих

Лига арабских государств выразила серьезную обеспокоенность обстановкой в Сирии на фоне поступающих сообщений о десятках жертв вооруженного подавления массовых акций протеста против режима действующего президента страны Башара Асада, сообщает Reuters.

В заявлении подчеркивается "растущая обеспокоенность усугублением массовых беспорядков, а также эскалацией насилия и активизацией военных действий в Хаме и Дейр-эз-Зоре".

По данным сирийских правозащитных организаций, только за 7 августа жертвами правительственных войск Сирии стали 57 человек.

Ранее сообщалось, что армия начала штурм г.Дейр-эз-Зора при поддержке танковых соединений. Кроме того, накануне, 6 августа, военные активизировали свои действия в г.Хаме, который стал главным местом продолжающихся пятый месяц массовых акций протеста против действующего режима, напоминает РосБизнесКонсалтинг.