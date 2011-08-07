Британия задумалась о собственном рейтинге S&P

Новости о понижении кредитного рейтинга США агентством Standard & Poors в Британии восприняли как верный признак необходимости продолжения политики сокращения собственного бюджета, сообщает Би-би-си.

"Когда это правительство пришло к власти, рейтинг S&P Британии был с негативным прогнозом. Благодаря решениям, которые мы приняли, чтобы справиться с долгами Британии и поддержать рост экономики, наш рейтинг был пересмотрен", - говорится в официальном сообщении правительства.

Известно, что премьер-министр Дэвид Камерон проинформирован о ситуации, несмотря на то, что он находится в отпуске в Италии.

Ранее стало известно, что впервые в истории агентство S&P понизило рейтинг США с ААА до АА+, прогноз негативный.