Под Кабулом нашли массовое захоронение времен советской оккупации

В Афганистане на территории бывшей советской военной базы к северу от Кабула обнаружена подземная тюрьма, в которой похоронены сотни заключенных, сообщает BBC News.

По свидетельству генерала уголовной полиции Кабула Али Шаха Пактивала (Ali Shah Paktiwal), тюрьма относится к периоду советской оккупации 1980-х годов. Ее местонахождение показал 70-летний афганец, работавший на базе водителем и недавно вернувшийся в страну.

К настоящему моменту обнаружены 15 камер с несколькими сотнями тел (Не исключено, что их количество увеличится). У многих погибших связаны руки и завязаны глаза. Скорее всего, заключенные были похоронены заживо.

Это уже второе массовое захоронение времен советской оккупации, обнаруженное вблизи афганской столицы. В 2006 году военные НАТО нашли захоронение у афганской тюрьмы "Пуль-э-Шархи" (Pul-e-Charkhi) на окраине Кабула.

По официальным данным, за время советского вторжения с 1979 по 1989 годы афганская сторона потеряла около миллиона человек при общей численности населения в 13 миллионов человек.

Лента.ру