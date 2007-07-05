Украина и Румыния судятся за экономические зоны в Чёрном море

Завершилось письменное рассмотрение дела о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, 5 июля Посол Украины в Королевстве Нидерланды Александр КУПЧИШИН, который действует как заместитель уполномоченного Украины по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море, официально внес в Международный суд ООН реплику Украины на ответ Румынии по этому делу.

Предоставление реплики было сделано в определенные судом сроки.

Предусматривается, что внесением в суд реплики Украины завершится этап письменного рассмотрения дела. После этого суд в соответствии с установленными правилами процедуры, должен принять решение о сроках проведения устных слушаний.

Как известно, дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находится на рассмотрении этой международной судебной инстанции с сентября 2004 года.