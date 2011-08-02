Киев вошел в десятку самых дорогих городов мира

Столица Украины заняла восьмое место в рейтинге самых дорогих городов для путешественников, составленном поисковиком TripAdvisor.

Как сообщает РИА Новости-Украина , в исследовании приняли участие 50 самых популярных у туристов городов мира. При составлении рейтинга учитывались стоимость размещения на одну ночь в четырехзвездочном отеле в июне-августе 2011 года, дороговизна пиццы с сыром, одной порции сухого мартини и поездки на такси на расстояние в восемь километров.

На все выше перечисленное гость украинской столицы будет вынужден потратить 332 доллара (около 2655 гривен).

По результатам исследования, тройку самых дорогих городов мира составили Париж, где турист потратит 429 долларов в день, Цюрих (379) и Лондон (374).

Москва в этом рейтинге заняла седьмое место - один день нахождения в российской столице обойдется туристу в 345 долларов.

В тоже время самыми дешевыми городами для туристов стали Бангкок (112), Пекин (120) и Шарм-эш-Шейх (128). Столица Польши Варшава заняла в рейтинге самых дешевых городов 9 место (149 долларов).