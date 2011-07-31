Хозяин утонувшего в Москве катера работал только по ночам

Владелец затонувшего в Москве-реке катера в последнее время работал только по ночам, так как уже трижды был наказан за нарушения правил на воде, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

Частный прогулочный катер Р 18-81 ЧО ("Ласточка") затонул в ночь на 31 июля на Москве-реке после столкновения с баржей "Ока-5". На борту находились 16 человек. Семеро из них спаслись. Погибли девять человек, в том числе капитан - владелец катера Геннадий Зингер, который трижды в 2011 году привлекался к административному наказанию за превышение количества пассажиров на борту.

"Эти корабли (маломерные суда) ходят без лицензии. Владелец три раза наказывался за нарушения правил на воде, поэтому в последнее время он вел ночной образ жизни, работал по ночам", - сказал замминистра.