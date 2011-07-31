В США продолжаются переговоры о лимите госдолга

В Белом Доме идут экстренные переговоры между представителями Конгресса и Администрации Президента США Барака ОБАМЫ о возможном компромиссе по вопросу о повышении лимита государственного долга.

Как передает Радио «Свобода», об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Гарри РИД.

Он отметил, что позиции сторон сближаются, однако еще много вопросов остается нерешенными.

Лидер республиканцев в Палате представителей Джон БЕЙНЕР ранее выразил надежду, что соглашение вскоре будет достигнуто.

Если лимит не будет повышен, 2 августа Соединенные Штаты окажутся в состоянии технического дефолта - не смогут выделять средства на оплату своих обязательств. И демократы, и республиканцы готовы повысить лимит, однако спорят по вопросу о мерах, необходимых для сокращения бюджетного дефицита.