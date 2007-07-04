Штаб НАТО в Европе эвакуирован
21:17, 04 июля 2007Мир
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Из-за сообщения о бомбе в автомобиле
Штаб главного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), расположенный в бельгийском городе Монс, эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе в машине, передает РИА «Новости».
Под машиной, находяшейся в эксплуатации автопарка генштаба, был обнаружен подозрительный пакет.
На место происшествия срочно выехали саперы, пожарные и бригада скорой помощи.
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