Штаб НАТО в Европе эвакуирован

Из-за сообщения о бомбе в автомобиле

Штаб главного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), расположенный в бельгийском городе Монс, эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе в машине, передает РИА «Новости». Под машиной, находяшейся в эксплуатации автопарка генштаба, был обнаружен подозрительный пакет. На место происшествия срочно выехали саперы, пожарные и бригада скорой помощи.

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