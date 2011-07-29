Экс-президенту Туниса дали 16 лет

Суд в Тунисе приговорил бывшего Президента Зина эль-Абидина БЕН АЛИ и его зятя к 16 годам тюрьмы каждого по обвинениям, связанным с коррупцией, передает Радио «Свобода».

Суд также приговорил дочь БЕН АЛИ - Нисрин к восьми годам лишения свободы и обязал ее выплатить штраф в размере 50 млн. динаров.

Судебный процесс проходил в отсутствии обвиняемых.

Как сообщал УНИАН, 14 января 2011 г. после практически месяца манифестаций протеста, вылившихся в столкновения с силами правопорядка, семья экс-Президента Туниса покинула страну.

В ходе беспорядков в Тунисе погибли более 100 человек, сотни получили ранения.