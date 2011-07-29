Экс-президенту Туниса дали 16 лет
09:15, 29 июля 2011Мир
2016
Будет сидеть в компании с зятем и дочерью
Суд в Тунисе приговорил бывшего Президента Зина эль-Абидина БЕН АЛИ и его зятя к 16 годам тюрьмы каждого по обвинениям, связанным с коррупцией, передает Радио «Свобода».
Суд также приговорил дочь БЕН АЛИ - Нисрин к восьми годам лишения свободы и обязал ее выплатить штраф в размере 50 млн. динаров.
Судебный процесс проходил в отсутствии обвиняемых.
Как сообщал УНИАН, 14 января 2011 г. после практически месяца манифестаций протеста, вылившихся в столкновения с силами правопорядка, семья экс-Президента Туниса покинула страну.
В ходе беспорядков в Тунисе погибли более 100 человек, сотни получили ранения.
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