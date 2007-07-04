Билла Гейтса обогнал мексиканский магнат (фото)

11:21, 04 июля 2007
Мир
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Состояние Слима перевалило за 60 млрд

Билл Гейтс больше не самый богатый человек планеты. Основатель Microsoft, 13 лет подряд возглавлявший список миллиардеров журнала Forbes, уступил лидерство мексиканскому олигарху Карлосу Слиму Хелу. Состояние 67-летнего Слима перевалило за 60 млрд долларов.

Карлос Слім
Менее полугода назад он занимал 3-е место после Гейтса и Уоррена Баффетта, гендиректора Berkshire Hathaway. В списке журнала Forbes, в котором данные о состоянии миллиардеров (рассчитываются на основании их доли в бизнесе) снимались 9 февраля, Слим был оценен в 49 млрд, Баффетт - в 52 млрд, а Гейтс - в 56 млрд.

Но Слим показал самые быстрые темпы роста: состояние богатейшего мексиканца за год выросло на 19 млрд долларов. Подконтрольные ему компании - фактические монополисты в телекоммуникационном секторе Мексики: Telefonos de Mexico (Telmex) контролирует более 90% рынка фиксированной связи, обслуживая 18,3 млн домохозяйств, а оператор мобильной связи America Movil, работающий по всей Латинской Америке, в Мексике контролирует 75% рынка (более 44,9 млн абонентов).

Эдуардо Гарсиа, основатель мексиканского финансового интернет-издания Sentido Comun, оценивает состояние Слима в 67,8 млрд, а Гейтса - в 59,2 млрд долларов. Три месяца назад Гарсиа первым заметил, что Слим обошел Баффетта; Forbes опубликовал эту информацию несколькими днями позже.

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