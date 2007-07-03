Аристократы вынесут из Лондонского музея картины на $400 миллионов

Три отпрыска британских аристократических семей намерены продать принадлежащие им полотна старых мастеров, хранящиеся в настоящее время в лондонской Национальной галерее, важнейшем живописном собрании Соединенного Королевства. Суммарная стоимость картин на арт-рынке составляет около 400 миллионов долларов (200 миллионов фунтов стерлингов), отмечает газета The Telegraph.

Наибольшую ценность для потенциальных покупателей представляет серия из пяти картин "Таинства" французского художника XVII века Никола Пуссена. Если ее выставят на открытые торги единым лотом, то ее стоимость составит, по крайней мере, сто миллионов фунтов стерлингов (почти двести миллионов долларов).

"Таинства" принадлежат герцогу Рутлендскому. Его семья владеет серией с 1786 года. По мнению газеты The Art Newspaper, эти пять полотен Пуссена входят в число 25 важнейших шедевров, находящихся в частных руках в Великобритании.

Второй шедевр, которому угрожает продажа, - это эскиз Питера Пауля Рубенса к росписи банкетного зала в Уайтхолле ("Апофеоз короля Якова I"). Владелец картины виконт Хэмпден просит за черновой "Апофеоз" 15 миллионов фунтов стерлингов (около 30 миллионов долларов).

Третью картину - "Портрет молодого человека" кисти Тициана - планирует продать лорд Галифакс. Стоимость работы оценивается, самое меньшее, в 50 миллионов фунтов стерлингов (около ста миллионов долларов).

Все трое владельцев картин предложили попечителям Национальной галереи выкупить у них полотна, но музей не располагает такими значительными средствами. Поэтому, скорее всего, шедевры будут проданы на аукционах и, скорее всего, отправятся в частные собрания за пределы Великобритании. The Art Newspaper сравнивает текущий кризис в галерее с кризисом 1890-х годов, когда из-за недостаточного финансирования ряд ценных картин из Национальной галереи был продан в США.

Лента.ру