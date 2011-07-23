Жители США и Канады страдают от аномальной жары

Не менее 22 человек погибли из-за аномально высоких температур, установившихся на восточном побережье США и Канады.

Метеорологические службы предупреждают, что зной и повышенная влажность начнут отступать лишь в конце недели, передает Би-би-Си.

По словам синоптиков, жаркая погода, которая так или иначе коснется 50% населения США, установилась из-за антициклона, нависшего над центральной и восточной частями страны.

В больших населенных пунктах ситуация усугубляется тем, что все дороги покрыты асфальтом, а бетонные постройки создают своеобразную клетку, удерживающую горячий воздух.

Во многих штатах столбик термометра уже несколько дней поднимается до отметки 37 градусов по Цельсию, а в некоторых воздух раскалился до 43 градусов. Например, в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, была зафиксирована рекордно высокая температура за последние 70 лет.

От зноя также гибнут скот и домашние животные. В Южной Дакоте жара унесла жизни 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, а в Миннесоте животные гибнут быстрее, чем когда-либо за последние 30 лет.

Страдают от изнуряющего зноя и жители Канады. В частности, ожидается, что в пятницу температура воздуха в Торонто может превзойти отметку в 35 градусов.

В то же время, пока большая часть континента страдает от пекла, жители северо-западных регионов мерзнут. В этом году в Сиэттле столбики термометров редко поднимались до 27 градусов, а большую часть времени температура держится на отметке 15 градусов.

Ежегодно в США из-за жары в среднем умирает более 160 человек.