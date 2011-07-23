Норвегия закрывает границы для стран Шенгена

Власти Норвегии решили восстановить пограничный контроль со странами Шенгенской зоны после взрыва в столице страны Осло и стрельбе в молодежном лагере, унесшей жизни 80 человек.

По мнению норвежской полиции взрыв в квартале правительственных зданий в центре Осло и стрельба в молодёжном лагере на острове Утойя могут быть связаны между собой.

Полиция Норвегии считает, что этот арестованный 32-летний этнический норвежец по подозрению в вооружённом нападении на молодёжный лагерь на острове Утойя имеет отношение и к взрывам в центре Осло, поскольку очевидцы видели его в районе происшествия. Кроме того, по сведениям норвежского информационного агентства NTB, в лагере полиция нашла несдетонировавшее взрывное устройство, спрятанное в автомобиле задержанного.

В связи с трагическими событиями норвежские власти предпринимают чрезвычайные меры безопасности – по сообщениям очевидцев, военнослужащие норвежской армии занимают позиции в центре Осло. Полиция призывает людей держаться подальше от городского центра, а также ограничить использование мобильной телефонной связи.

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