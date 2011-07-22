Президент ЕНП еще раз осудил преследование оппозиции в Украине

Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС еще раз публично осудил выборочное преследование членов украинской оппозиции.

Об этом он сообщил в письме к председателю партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО, президент ЕНП поблагодарил ее за письмо, присланное 21 июня 2011 года с поздравлениями по случаю 35-й годовщины Европейской народной партии и 20-й годовщины его президентства в ЕНП.

«Ваши искренние слова и пожелания были приняты очень тепло; празднования этой годовщины были очень приятными и, как Вы справедливо отметили, отвечающими развитию ЕНП, ее успехам и достижениям, а также обоим этим важным вехам. Кроме того, Ваши извинения являются лишними; для меня было бы удовольствием и победой демократии в Украине, если бы Вы смогли присутствовать на праздновании», - отметил В.МАРТЕНС и добавил: «Тем не менее, я еще раз публично осудил выборочное преследование членов украинской оппозиции, примером которого стало то, что Вы не смогли посетить Страсбург и Брюссель 22-24 июня 2011 года. Понятно без слов, что я буду продолжать поддерживать развитие демократии в Украине».

При этом президент ЕНП пожелал Ю.ТИМОШЕНКО «силы и мужества в будущем, чтобы бороться за демократию», а также долговременного и плодотворного сотрудничества между «Батькивщиной» и ЕНП.