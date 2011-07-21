В Америке казнили «мстителя» за 11 сентября

В Техасе совершена казнь Марка Стромана (Mark Stroman), который в 2001 году убил двух мигрантов в качестве мести за террористическую атаку 11 сентября. Как сообщает Associated Press, он был объявлен мертвым в среду, 20 июля, в 20:53 по местному времени.

41-летнего Стромана умертвили посредством инъекции.

Назначенная на 20 июля казнь была отложена на несколько часов из-за апелляции Райса Буйана (Rais Bhuiyan) - уроженца Бангладеш, который выжил после нападения Стромана. Потерпевший попросил сохранить преступнику жизнь, объяснив свою просьбу тем, что ислам предписывает ему прощать обидчиков.

Апелляция, однако, была отклонена в последней инстанции, и казнь состоялась в назначенный день.

Вскоре после атак 11 сентября Марк Строман застрелил уроженца Пакистана и уроженца Индии, а также ранил бангладешца, который в результате лишился глаза. После ареста преступник заявил, что принял своих жертв за арабов и решил отомстить им за атаку 11 сентября 2001 года.

Строман утверждал также, что во время теракта погибла его сестра, однако суд пришел к выводу, что никакой погибшей сестры у подсудимого не было.

Формально Стромана приговорили к смерти за одно убийство, остальные эпизоды не были рассмотрены судом до конца.

Лента.ру