На юге Сомали начался голод

Организация Объединенных Наций официально объявила о голоде в двух районах на юге Сомали.

По данным ООН, жертвами голода стали уже десятки тысяч человек. Сомали переживает сильнейшую за последние несколько десятилетий засуху.

Юг Сомали находится под контролем различных исламистских группировок, в том числе связанных с Аль-Каидой. Два года назад они ввели запрет на доставку иностранной гуманитарной помощи, однако недавно запрет был отменен, сообщает Радио Свобода.