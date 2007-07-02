Папа Римский разрешил вскрыть гроб Апостола Павла

Папа Римский Бенедикт XVI разрешил исследователям вскрыть гроб Святого Апостола Павла. Понтифик одобрил планы ученых исследовать древний каменный саркофаг, который был обнаружен в 2002-2003 г. при раскопках Базилики Святого Павла, передает радио "Свобода". По словам историка из Музея Ватикана Джорджио Феллипе, речь идет о могиле времен императора Феодосия I (379-395 гг. н.э.). Дж.Филлипе считает, что речь может действительно идти о мощах святого апостола. Прежде археологи пытались исследовать содержимое саркофага рентгеном, однако каменные стены оказались слишком толстыми.

РБК-Украина