В Москве начинается заочный суд над Березовским

В Савеловском суде Москвы в понедельник начнется заочное рассмотрение уголовного дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении денежных средств компании "Аэрофлот", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева.

Поскольку обвиняемый находится в розыске, дело в отношении него будет рассматриваться заочно. "Действующее законодательство такой порядок предусматривает", - отметила пресс-секретарь Мосгорсуда.

Как ожидается, в суде состоятся предварительные слушания по делу, которые будут проходить в закрытом режиме. Защитники Березовского в судебном заседании участвовать не будут, поскольку подсудимый запретил им это делать.

"Березовский заявил, что не намерен участвовать в этом фарсе, поэтому ни он, ни его адвокаты участвовать в процессе не будут", - сказал адвокат Андрей Боровков, представляющий интересы Березовского.

По его словам, по просьбе суда защита примет участие лишь в предварительных слушаниях.

Вместе с тем он пояснил, что согласно закону, такая категория дел не может рассматриваться без участия защитников, в связи с чем Березовскому, скорее всего, будет предоставлен адвокат по назначению.

Защита предполагает, что весь процесс может занять от двух-трех дней до нескольких месяцев. Продолжительность судебного рассмотрения дела зависит от того, будут ли оглашаться в суде все документы из уголовного дела.

Генпрокуратура обвиняет Березовского в хищении денежных средств авиакомпании на общую сумму более 214 миллионов рублей путем мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств, похищенных у ОАО "Аэрофлот", на сумму более 16 миллионов рублей (часть 3 статьи 174 УК РФ).

Статьи Уголовного кодекса РФ, по которым обвиняется Березовский, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.