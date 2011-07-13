ОПЕК сохранила свой прогноз спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти сохранила июньский прогноз мирового спроса на сырье в 2011 году на уровне 88,1 миллиона тонн в день, сообщает Радио Свободасо ссылкой на очередной доклад ОПЕК.

Таким образом, по оценке ее экспертов, по итогам текущего года спрос на нефть в мире увеличится по сравнению с 2010 годом на 1,4 миллиона барреля в день или примерно на 1,6%.

Страны ОПЕК, согласно этому же прогнозу, увеличат поставки нефти в текущем году более чем на 1,3% - до 30 миллионов баррелей в день.