Израиль открыл место крещения Христа для свободного посещения

Израильские власти во вторник открыли для свободного доступа туристов и паломников участок реки Иордан в местечке Каср аль - Яхуд, священное место для христиан всего мира, где согласно Евангелию был крещен Иисус Христа.

Как передает РИА «Новости», теперь для посещения места крещения Христа не требуется специальных разрешений и согласований с военными ведомствами, как это требовалось ранее.

"Начиная с сегодняшнего дня туристический центр открыт для свободного посещения желающих круглогодично. Это результат более 10-летнего согласования и непрерывной координационной работы. Мы рассчитываем, что это существенно увеличит поток туристов в Израиль", - сказал Амнон ЛИБЕРМАН, советник министра туризма Израиля.

Как сообщил А.ЛИБЕРМАН, соответствующие службы несколько раз в год берут пробы воды в районе туристического центра. В прошлом году неудовлетворительные пробы воды в реке стали причиной скандала между израильским министерством туризма и независимыми экологами, утверждавшими, что показатели не соответствуют санитарным нормам и требовавшими закрыть участок у нижнего течения реки Иордан для крещения верующих.

"На данный момент все пробы соответствуют нормам. Купание в реке Иордан безопасно для здоровья", - сказал собеседник агентства. Министр межрегионального сотрудничества Израиля Сильван ШАЛОМ, присутствовавший на церемонии открытия туристического центра, отметил, что открытие центра положительно скажется на экономике региона и станет началом для новых проектов в Иорданской долине.

"Сейчас мы ведем переговоры с Иорданией и Палестинской автономией о разработке совместного пакета туристических услуг", - сказал С.ШАЛОМ. В ближайшем будущем израильские власти планируют совместно с Иорданией построить плотину, которая поможет существенно поднять уровень воды в реке.

"Открытие туристического центра на реке Иордан - важное событие для нашей страны. Государство Израиль стремится обеспечить свободу вероисповедания для верующих всех конфессий", - сказал Амир КОРЕН, официальный представитель Управления координации действий правительства на (палестинских) территориях.

Участок Каср аль-Яхуд, расположенный у палестинского города Иерихон, ежегодно привлекает примерно 100 тысяч туристов и паломников при том, что эта часть побережья Иордана после войны 1967 года была объявлена "военной зоной", и доступ туда был закрыт большую часть года. Христиане, особенно представители православных конфессий, верят, что в нижнем течении Иордана, недалеко от места его впадения в Мертвое море, Иисус принял крещение водой от Иоанна Предтечи, и именно здесь на него сошел Святой Дух.