МИД Франции заявил о решении Каддафи уйти

Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе 12 июля заявил, что Муаммар Каддафи готов оставить власть, сообщает Associated Press.

По словам Жюппе, так сообщили неназванные посланники Каддафи, которые ведут переговоры с Францией, активно поддерживают контакты "со всем миром", посетили США и Турцию.

"Мы принимаем посланников, которые говорят: "Каддафи готов уйти. Давайте обсудим это", - заявил Ален Жюппе в интервью французскому государственному радио France Info. "Уже стоит вопрос не о том, уйдет ли он в принципе, а о том, когда и как", - цитирует Лента.ру.

Жюппе также пояснил, что, однако, не верит в спонтанный уход Каддафи, и добавил, что Франция, по его мнению, должна и дальше оказывать давление на ливийский режим военными методами.

11 июля сын Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, рассказал в интервью алжирской газете El Khabar о переговорах, которые администрация его отца ведет с руководством Франции. Ален Жюппе стал первым высокопоставленным французским чиновником, косвенно подтвердившим это.