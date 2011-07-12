Медведев настаивает на кастрации педофилов

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес в Государственную думу РФ законопроект о химической кастрации педофилов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, целью настоящего законопроекта является повышение эффективности противодействия поражающим своей жестокостью и дерзостью преступлениям, совершаемым против половой неприкосновенности детей.

В частности, законопроектом устанавливается особый порядок применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Основанием для применения указанных мер является решение суда, принимаемое с учётом заключения обязательной судебно-психиатрической экспертизы, из которого следует, что лицо страдает расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.

Законопроектом также предлагается установить добровольный порядок применения комплекса мер медицинского характера в отношении иных лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Такой комплекс может включать возможность применения профилактических медикаментозных средств, в том числе химической кастрации.

По мнению специалистов, около 40% лиц, совершающих преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения, вменяемы. Вместе с тем лечение в отношении таких лиц либо не применяется, либо недостаточно, поскольку прекращается не в связи с их выздоровлением, а в связи с окончанием отбывания срока наказания, условно-досрочным освобождением или заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Законопроектом предусматривается порядок продления применения мер медицинского характера на период после освобождения указанных лиц.

В пояснительной записке отмечается, что в 2010 году в Российской Федерации было совершено 961 изнасилование несовершеннолетних, из них в 384 случаях потерпевшие не достигли четырнадцатилетнего возраста.

*** Химическая кастрация педофилов и насильников применяется во многих европейских странах мира и некоторых американских штатах. Преступникам делают инъекции специальных препаратов, которые подавляют либидо.