Теракт в Багдаде: 22 человека погибли, десятки ранены

22 человека погибли в результате взрыва, прогремевшего сегодня на юго-западе Багдада. Как передает ИТАР-ТАСС, по данным полиции, ранения получили не менее 40 человек.

Заминированный автомобиль был взорван на одном из автовокзалов столичного района Эль-Байя, населенного, преимущественно, шиитами. По данным полиции, в районе взрыва вспыхнул сильный пожар, огонь охватил около 40 автомобилей и микроавтобусов.