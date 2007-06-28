В штатах Техас и Оклахома бушует стихия: погиб ребенок

Проливные дожди стали причиной наводнений в штатах Техас и Оклахома (США). Как сообщает ИТАР-ТАСС, в результате стихийного бедствия погиб 13-летний мальчик.

Из затопленных районов спасатели эвакуируют сотни людей. Вода прибывает настолько быстро, что в некоторых местах люди вынуждены спасаться на крышах собственных автомобилей и на деревьях. Для проведения спасательных операций в некоторых районах Техаса задействуют вертолеты.

В некоторых районах за 45 минут выпало от 6 до 12 см осадков. В городе Оклахома-Сити за один день выпало рекордное - около 70 см - количество осадков. По данным метеорологов из Национальной службы погоды США, дожди в регионе будут продолжаться еще несколько дней.