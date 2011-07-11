Медведев хочет запретить эксплуатацию Ан-24 в России

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает запретить эксплуатацию самолетов Ан-24 в России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал сегодня на совещании в Москве, комментируя аварийную посадку самолета Ан-24 в Томской области.

«Я не так давно говорил в отношении состояния нашего воздушного флота. Всё, что я говорил применительно к Ту-134, не в меньшей степени относится к самолётам Ан-24. С учётом того, что мы меняем парк самолётов, такие же подходы я предлагаю распространить и на Ан-24», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как уточнили УНИАН в Следственном комитете России, сегодня в Томской области в 14 километрах от города Стрежевого совершил аварийную посадку на реке Обь самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершавший рейс Томск–Сургут. На борту судна находилось 33 пассажира, включая грудного младенца и 4 членов экипажа. По предварительным данным, 5 человек погибли, судьба еще двоих пока неизвестна.

По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительным данным, авария произошла по причине возгорания двигателя. При совершении посадки на воду у самолета отвалилась хвостовая часть.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 июня, российский президент Д. МЕДВЕДЕВ после катастрофы Ту-134 в Карелии дал поручение Минтрансу проанализировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации с регулярных рейсов со следующего года. При этом он подчеркнул, что это решение не вызвано авиакатастрофой в Карелии.