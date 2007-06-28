Словения обещает поддержку европейским устремлениям Украины

Премьер-министр Республики Словения Янез ЯНША заявляет о готовности Словении оказывать всестороннюю поддержку Украине в приближении к Европейскому Союзу в рамках его официального визита в Украину. Об этом он заявил сегодня во время рабочей встречи с министром иностранных дел Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, во время встречи стороны подтвердили высокую заинтересованность в последующем развитии украинско-словенского политического диалога, усилении динамики двусторонних контактов на высшем уровне.

В связи с председательством Словении в ЕС в первой половине 2008 года словенская сторона подтвердила свою готовность оказывать всестороннюю поддержку нашей стране в приближении к Европейскому Союзу.

Также Я.ЯНША и А.ЯЦЕНЮК достигли договоренности о налаживании сотрудничества со словенским Центром Европейской Перспективы, который имеет цель передать украинским министерствам и ведомствам опыт Словении по интеграции в европейские структуры.

Стороны также высоко оценили результаты проведенных в рамках визита главы Правительства Словении в Украину IV заседания межправительственной украинско-словенской Комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и украинско-словенского инвестиционного бизнес-форума, участие в котором приняли представители около 70 ведущих словенских компаний.